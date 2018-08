Sécuriser et économiser. Voilà comment pourraient se résumer les objectifs du plan de déplacement interentreprises, lancé par la Chambre de commerce et d’industrie il y a tout juste un an. La plateforme aéroportuaire de la Tontouta accueille près de 1 000 personnes pour une douzaine d’entreprises. Une masse qui justifie largement une réflexion autour des problématiques de déplacement du personnel avec aussi de nombreux enjeux sociaux.

En juillet 2017, la CCI, en partenariat avec l’Ademe, le gouvernement et les onze entreprises présentes sur Tontouta, commandait un audit afin de mieux cerner les habitudes des salariés et définir des actions à mettre en œuvre pour répondre aux problématiques sociales, économiques et environnementales. Un questionnaire distribué à l’ensemble du personnel a permis de mettre en lumière la principale préoccupation des 440 répondants, à savoir la sécurité. Arrive ensuite la réduction des coûts, puis, celle des temps de trajet et le renforcement de l’offre de services.

Quand on regarde dans le détail des réponses, près de 74 % des répondants indiquent être intéressés par un service de navettes. Ils sont à peu près autant à être intéressés par des espaces de repos à l’extérieur de l’aérogare et une cantine. Les personnes ayant une pause le midi utilisent assez largement (66 %) leurs voitures pour se déplacer en dehors de l’aéroport.