Les consulats généraux d’Australie et de Nouvelle-Zélande célébreront l’Anzac Day au travers de deux cérémonies, le mercredi 24 avril à Bourail et le jeudi 25 avril à Nouméa. L’Anzac Day est commémoré dans les deux pays le 25 avril, date du premier débarquement à Gallipoli en 1915, en souvenir des pertes subies durant la Première Guerre mondiale et plus largement dans d’autres conflits meurtriers. Il est commémoré en Nouvelle- Calédonie en souvenir des efforts conjoints des troupes australiennes, néo-zélandaises et françaises pour protéger la liberté en Europe et dans le Pacifique. 500 élèves du primaire et du secondaire seront cette année impliqués dans les deux cérémonies ouvertes au public.